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00:52, 27 мая 2025Россия

Хинштейн рассказал о гибели пенсионера после издевательств от солдат ВСУ

Хинштейн заявил о гибели пенсионера после издевательств от бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на сообщения о гибели пенсионера Александра Григорьева в Судже после издевательств со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинские нелюди, надев немецкие каски, глумились над беззащитными стариком, который просто просил помощи», — указал он. Политик отметил, что на обнаруженных останках мужчины российские военные обнаружили огнестрельные ранения. «Нет предела нацистской бесчеловечности», — резюмировал Хинштейн.

О тот, что с пропавшим в августе 2024 года 74-летним Александром Григорьевым (Гусаровым) из Курской области расправились украинские солдаты, стало известно 26 мая. Дочь мужчины рассказала, что узнала о смерти отца от российских военных, которые зачищали от бойцов ВСУ Гоголевку в пригороде Суджи — мужчину без признаков жизни обнаружили в апреле. По словам россиянки, она опознала Григорьева по одежде, рукам и ногам. 1 мая его кремировали.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в пять миллионов рублей за поимку мужчин, издевавшихся над пенсионером.

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