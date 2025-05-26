ВСУ расправились с пропавшим после издевательств бойцов в касках СС курским пенсионером

Mash: Курский пенсионер, над которым издевались бойцы ВСУ, погиб

С 74-летним Александром Григорьевым (Гусаровым) из Курской области, пропавшим в августе 2024 года после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расправились украинские солдаты. Подробности о его смерти раскрыл Mash в Telegram.

Ранее на официальном портале губернатора и правительства Курской области в реестре лиц, утративших связь с родственниками, появились данные пенсионера с пометкой, что он был найден. Однако другие подробности там не привели.

Дочь мужчины рассказала изданию, что узнала о смерти отца от российских военных, которые зачищали от бойцов ВСУ Гоголевку в пригороде Суджи — мужчину без признаков жизни обнаружили в апреле. По словам россиянки, она опознала Григорьева по одежде, рукам и ногам. 1 мая его кремировали.

В августе 2024 года по сети распространились кадры, снятые украинскими военными, на которых видно, как солдаты ВСУ в нацистских касках, имитируя немецкий акцент, издеваются над Григорьевым, называя его в том числе «русской свиньей». Кроме того, один из бойцов кричит россиянину: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». После этого с мужчиной пропала связь, о чем сообщала его внучка.