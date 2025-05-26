Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 26 мая 2025Россия

ВСУ расправились с пропавшим после издевательств бойцов в касках СС курским пенсионером

Mash: Курский пенсионер, над которым издевались бойцы ВСУ, погиб
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

С 74-летним Александром Григорьевым (Гусаровым) из Курской области, пропавшим в августе 2024 года после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расправились украинские солдаты. Подробности о его смерти раскрыл Mash в Telegram.

Ранее на официальном портале губернатора и правительства Курской области в реестре лиц, утративших связь с родственниками, появились данные пенсионера с пометкой, что он был найден. Однако другие подробности там не привели.

Дочь мужчины рассказала изданию, что узнала о смерти отца от российских военных, которые зачищали от бойцов ВСУ Гоголевку в пригороде Суджи — мужчину без признаков жизни обнаружили в апреле. По словам россиянки, она опознала Григорьева по одежде, рукам и ногам. 1 мая его кремировали.

Материалы по теме:
«Их называли адскими садами» Чем будут опасны для мирных жителей места, в которых шли активные боевые действия?
«Их называли адскими садами»Чем будут опасны для мирных жителей места, в которых шли активные боевые действия?
25 апреля 2025
«Сосед бабушки похоронил 11 человек» Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
«Сосед бабушки похоронил 11 человек»Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
9 апреля 2025
«Сейчас нас убьют» Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
«Сейчас нас убьют»Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
13 марта 2025

В августе 2024 года по сети распространились кадры, снятые украинскими военными, на которых видно, как солдаты ВСУ в нацистских касках, имитируя немецкий акцент, издеваются над Григорьевым, называя его в том числе «русской свиньей». Кроме того, один из бойцов кричит россиянину: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». После этого с мужчиной пропала связь, о чем сообщала его внучка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Назван фактор усиления эффективности иммунного ответа

    Минпромторг оценил уровень роботизации России

    Норвежская лыжница-чемпионка не выступит на Олимпиаде-2026

    В ВСУ признали неспособность защитить Киев

    Крупнейшая нефтедобывающая компания мира задумалась о продаже активов

    Россияне потеряли интерес к одному виду кредитов

    Дыру размером с кулак нашли на животе курского пенсионера после расправы ВСУ

    Раскрыта правильная стратегия борьбы с перхотью

    Режиссер «Вызова» ответил на вопрос о второй части фильма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости