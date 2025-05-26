Найден житель Курской области, пропавший после издевательств бойцов ВСУ

Пропавшего после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в касках СС россиянина нашли. Об этом свидетельствую данные реестра лиц, утративших связь с родственниками, опубликованном на официальном портале губернатора и правительства Курской области.

«Найден», — такой статус выдает поисковая система реестра по запросу «Григорьев Александр Степанович». Другие подробности его судьбы не раскрываются.

При этом в марте дочь жителя Суджанского района сообщала в беседе с Daily Storm, что ее отца так и не нашли. «Людей вывезли, а папу так и не нашли. Хотя известно, что в наш дом было прямое попадание, все полностью разрушено. А что с ним? (...) Вдруг он был там?!» — говорила Светлана Петренко.

В первые дни вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года в сети распространились кадры, на которых украинские солдаты в нацистских касках, имитируя немецкий акцент, издевались над пенсионером, выкрикивая в его адрес различные оскорбления и фразы: «Эй, русский Иван! Иди пей водка». После этого россиянина не видели.

Депутат Государственной Думы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий объявлял награду в пять миллионов рублей за поимку издевавшихся над пенсионером бойцов ВСУ.