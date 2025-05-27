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12:27, 27 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о вреде двух популярных диет

Врач Мальков: Кетодиета и интервальное голодание могут навредить здоровью
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Olena Yeromenko / Globallookpress.com

Интервальное голодание и кетогенная диета (кетодиета) могут навредить здоровью. Об опасности этих двух популярных диет гастроэнтеролог и диетолог клиники GASTRO CLINIC Роман Мальков рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач заявил, что интервальное голодание, подразумевающее циклическое чередование периодов приема пищи, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Однако, по его словам, эта система питания может вызвать потерю мышечной массы, слабость, раздражительность, особенно на начальных этапах.

«Важно помнить, что интервальное голодание не подходит людям с заболеваниями ЖКТ, такими как язвенная болезнь, гастрит, панкреатит, а также беременным и кормящим женщинам», — предупредил Мальков.

Некоторые исследования показывают, что длительное соблюдение строгой формы интервального голодания может негативно влиять на микробиоту кишечника, что, в свою очередь, может сказаться на иммунитете и пищеварении

Роман Мальков гастроэнтеролог и диетолог
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Гастроэнтеролога добавил, что во время кетодиеты человек фокусируется на резком ограничении углеводов и увеличении потребления жиров. Из-за этого организм переходит в состояние кетоза, то есть использует жиры в качестве основного источника энергии. Это приводит к снижению уровня инсулина и увеличению уровня кетоновых тел, что может поспособствовать снижению веса и улучшению некоторых метаболических показателей, включая уровень холестерина. Однако кетодиета может вызвать такие побочные эффекты, как «кето-грипп» (головная боль, усталость, тошнота), запоры, дефицит некоторых витаминов и минералов, выпадение волос.

Кроме того, строгая кетодиета может перегружать печень и почки, что особенно важно учитывать людям с уже имеющимися заболеваниями этих органов. Также она может негативно влиять на кишечную микробиоту

Роман Мальков гастроэнтеролог и диетолог

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что некоторые диеты опасны для здоровья. По ее словам, чрезмерные ограничения могут привести к дефициту питательных веществ в организме.

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