Врач рассказал о вреде двух популярных диет

Интервальное голодание и кетогенная диета (кетодиета) могут навредить здоровью. Об опасности этих двух популярных диет гастроэнтеролог и диетолог клиники GASTRO CLINIC Роман Мальков рассказал в разговоре с «Лентой.ру».
Врач заявил, что интервальное голодание, подразумевающее циклическое чередование периодов приема пищи, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Однако, по его словам, эта система питания может вызвать потерю мышечной массы, слабость, раздражительность, особенно на начальных этапах.
«Важно помнить, что интервальное голодание не подходит людям с заболеваниями ЖКТ, такими как язвенная болезнь, гастрит, панкреатит, а также беременным и кормящим женщинам», — предупредил Мальков.
Некоторые исследования показывают, что длительное соблюдение строгой формы интервального голодания может негативно влиять на микробиоту кишечника, что, в свою очередь, может сказаться на иммунитете и пищеварении
Гастроэнтеролога добавил, что во время кетодиеты человек фокусируется на резком ограничении углеводов и увеличении потребления жиров. Из-за этого организм переходит в состояние кетоза, то есть использует жиры в качестве основного источника энергии. Это приводит к снижению уровня инсулина и увеличению уровня кетоновых тел, что может поспособствовать снижению веса и улучшению некоторых метаболических показателей, включая уровень холестерина. Однако кетодиета может вызвать такие побочные эффекты, как «кето-грипп» (головная боль, усталость, тошнота), запоры, дефицит некоторых витаминов и минералов, выпадение волос.
Кроме того, строгая кетодиета может перегружать печень и почки, что особенно важно учитывать людям с уже имеющимися заболеваниями этих органов. Также она может негативно влиять на кишечную микробиоту
Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что некоторые диеты опасны для здоровья. По ее словам, чрезмерные ограничения могут привести к дефициту питательных веществ в организме.