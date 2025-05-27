ВС России завершили зачистку тыла у Дзержинска в ДНР

Марочко: ВС РФ взятием Старой Николаевки завершили зачистку тыла у Дзержинска

Вооруженные силы (ВС) России взятием Старой Николаевки в Донецкой народной республике (ДНР) завершили зачистку тыла у Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«С освобождением населенного пункта Старая Николаевка наши военнослужащие завершили зачистку тыловых районов юго-западнее Дзержинска», — сообщил Марочко.

О взятии ВС России Старой Николаевки стало известно 27 мая. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

Подробности о боях за Старую Николаевку раскрыл военкор Евгений Поддубный. По его словам, российским штурмовикам оказывали поддержку танковые экипажи, работавшие с закрытых огневых позиций.