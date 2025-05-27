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12:24, 27 мая 2025Силовые структуры

Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

Военный ВСУ Палайда получил 15 лет за вторжение в Курскую область
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил украинского военного Сергея Палайду к 15 годам за вторжение в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Как установил суд, 13 ноября 2024 года Палайда в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно вторгся на территорию России. В поселке Новый Путь Курской области он препятствовал эвакуации мирных граждан, запугивал применением оружия мирных жителей, а также открывал огонь по российским войскам и местному населению, заявлено в приговоре.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее сообщалось, что появились подробности удара ВСУ по курскому Льгову.

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