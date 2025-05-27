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12:00, 27 мая 2025Силовые структуры

Выстреливший в заступившегося за девушек россиянина похититель продуктов выслушал приговор

В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, выстрелившему в защитника девушек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей жителя Исмата Азимова, выстрелившего из пневматического пистолета в заступившегося за двух девушек 18-летнего юношу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 2 статьи 213 («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, с применением оружия в отношении лица, пресекающего нарушение общественного порядка») УК РФ.

Следствие и суд установили, что ночью 11 июня 2024 года во дворе жилого домов мужчина захотел познакомиться с двумя девушками и для этого похитил у них пакет с продуктами. Девушки обратились за помощью к молодым людям, оказавшимся рядом, однако, когда те попытались вмешаться, Азимов набросился на них. После этого он достал пистолет и стал стрелять в сторону убегающих юношей, одному из них он попал в живот.

Ранее сообщалось, что в Казани суд арестовал иностранца, перерезавшего горло жене на глазах у их сына.

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