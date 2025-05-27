Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:23, 27 мая 2025Наука и техника

Xiaomi представила смартфон с ароматом кофе

Смартфон Xiaomi с панелью из веганской кожи получил кофейный аромат
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Xiaomi

Китайская корпорация Xiaomi представила на родине смартфон, имеющий кофейный аромат. На это обратило внимание издание Android Authority.

Аппарат Iced Americano («Ледяной Американо») вошел в линейку смартфонов Xiaomi Civi 5 Pro, анонсированных компанией. В Xiaomi рассказали, что задняя крышка устройства обеспечивает легкий аромат напитка.

Судя по отчету Android Authority, кофейных запах телефона — побочный эффект от использования задней панели из веганской кожи, созданной из переработанной кофейной гущи. В Xiaomi объяснили, что стремились создать девайс, частично состоящий из экологически чистых материалов.

Xiaomi Civi 5 Pro получил корпус толщиной 7,45 миллиметра и вес 181 грамм. Девайс имеет 6,55-дюймовый OLED-экран с частотой 120 герц, процессор Snapdragon 8s Gen 4, основную тройную камеру Leica с модулями разрешением 50 мегапикселей, аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов.

Civi 5 Pro оценили в 2999 юаней, или около 33 тысяч рублей. Пока неизвестно, будет ли он доступен за пределами Китая.

В апреля китайская корпорация Infinix пообещала выпустить смартфон с функцией ароматизации. За эту особенность будут отвечать микроскопические капсулы с ароматическими веществами.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Захарова уличила Мерца в занятии самопиаром из-за его решения по Украине

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости