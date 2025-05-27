Задержание ФСБ боевиков из банды Басаева и Хаттаба попало на видео

ФСБ показала видео задержания и признания боевиков Басаева и Хаттаба

Начало событий в новости ФСБ задержала участников нападения на российских военнослужащих из банды Басаева и Хаттаба

ФСБ показала оперативное видео задержания четверых боевиков из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастных к нападениям на российских военнослужащих в 1999-2000 годах. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые выводят участников незаконных вооруженных формирований. Один из них дал признательные показания. Он говорит, что только числился в банде Басаева, однако на вопрос, при каких обстоятельствах получил ранение, мужчина не ответил.

Раджаб Хасаев, Арсен Колдасов, Батыр Арсанов и Расул Тахтамиров заключены под стражу после предъявления обвинений в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

По данным следствия, они под общим руководством Басаева и Хаттаба участвовали в нападениях на военнослужащих Вооруженных сил России в августе 1999 года в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана. Кроме того, боевики вели бои с российскими военными 4 октября того же года у станицы Червленная Шелковского района Чечни и 29 февраля 2000-го в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни с десантниками 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В результате этих боестолкновений погибли свыше 130 российских военнослужащих и еще более 80 получили ранения.

Басаевцы были задержаны в ходе совместной операции ФСБ, МВД, Росгвардии на территории Дагестана, Ставрополья, Ингушетии и Астраханской области.

