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13:05, 27 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала участников нападения на российских военнослужащих из банды Басаева и Хаттаба

СК задержал 4 боевика банды Басаева и Хаттаба за нападения на военнослужащих
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба за причастность к нападениям на российских военнослужащих в 1999-2000 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, Раджаб Хасаев, Арсен Колдасов, Батыр Арсанов и Расул Тахтамиров заключены под стражу после предъявления обвинений в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

По данным следствия, они под общим руководством Басаева и Хаттаба участвовали в нападениях на военнослужащих Вооруженных сил России в августе 1999 года в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана. Кроме того, боевики вели бои с российскими военными 4 октября того же года у станицы Червленной Шелковского района Чечни и 29 февраля 2000-го в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни с десантниками 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В результате этих боестолкновений погибли свыше 130 российских военнослужащих и еще более 80 получили ранения.

Басаевцы были задержаны в ходе совместной операции ФСБ, МВД, Росгвардии на территории Дагестана, Ставрополья, Ингушетии и Астраханской области.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудят участника нападения на полицейских в 1999 году.

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