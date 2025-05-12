Россиянина осудят за нападения на полицейских в 1999 году в составе банды Басаева

В Ростове-на-Дону осудят участника нападения на полицейских в 1999 году

В Ростове-на-Дону осудят участника нападения на полицейских в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Ему предъявлено обвинение по статьям 209 («Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях»), 279 («Активное участие в вооруженном мятеже») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый состоял в банде, которая была создана на территории Чеченской Республики террористом Шамилем Басаевым и Хаттабом. Он принимал участие в вооруженном нападении на сотрудников правоохранительных органов Новолакского района в Дагестане. В 1999 году вместе с боевиками из своего отряда они обстреляли здание спортивного зала Дома культуры, в котором находились сотрудники МВД. В результате двое полицейских получили ранения, несовместимые с жизнью, а еще 18 человек — травмы и раны различной степени тяжести.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Ранее дела в отношении 61 соучастника банды также были направлены в суд, и часть из них осуждены на разные сроки.

Ранее сообщалось, что россиянину предъявили обвинение в расправе и создании банды 30 лет назад.