Захарова: Протесты в Польше из-за удаления крестов на кладбище выглядят цинично

Протесты польских чиновников из-за якобы удаления крестов на военном кладбище в Тверской области выглядят цинично на фоне уничтожения памятников в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, текст выступления опубликован на сайте министерства.

Дипломат отметила, что от МИД Польши была получена соответствующая нота. Захарова уличила польских чиновников в цинизме и лицемерии, напомнив о том, что происходит с российскими памятниками в самой Польше.

«Они ведь последовательно, системно многие годы уничтожают памятники, делают это со злым умыслом, не случайно, делают не вандалы какие-то отдельно взятые, а даже если этим занимаются вандалы-экстремисты, они это делают по где-то гласному, где-то негласному разрешению властей», — подчеркнула Захарова.

Ранее ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский заявил, что новый глава Польши может разорвать отношения с Россией. «Для России оба кандидата плохие, нельзя исключать, что они доведут до разрыва дипотношений. Оба считают Москву врагом, который нападет на Польшу сразу после того, как разделается с Украиной», — отметил он.