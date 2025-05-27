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16:44, 27 мая 2025Россия

Житель российского региона пострадал от сдетонировавшего дрона ВСУ

Гладков: Житель Белгородской области пострадал от взрыва украинского дрона
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Житель Белгородской области пострадал от взрыва украинского дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Россиянин получил контузию, находясь на территории частного домовладения. Иных сведений о случившемся губернатор не привел.

Сейчас пострадавшего мужчину везут в одну из больниц областного центра, добавил Гладков.

Ранее в Белгородской области нашли шесть взрывных устройств на железнодорожных путях. Они были заложены на расстоянии полутора метров друг от друга. Бомбы находились на тех же путях, где ранее подорвался грузовой поезд.

ЖЗЛ
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