Житель российского региона пострадал от сдетонировавшего дрона ВСУ

Гладков: Житель Белгородской области пострадал от взрыва украинского дрона

Житель Белгородской области пострадал от взрыва украинского дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Россиянин получил контузию, находясь на территории частного домовладения. Иных сведений о случившемся губернатор не привел.

Сейчас пострадавшего мужчину везут в одну из больниц областного центра, добавил Гладков.

Ранее в Белгородской области нашли шесть взрывных устройств на железнодорожных путях. Они были заложены на расстоянии полутора метров друг от друга. Бомбы находились на тех же путях, где ранее подорвался грузовой поезд.