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11:38, 26 мая 2025Силовые структуры

В приграничном регионе России нашли шесть взрывных устройств на железной дороге

В Белгородской области нашли шесть СВУ, заложенных на железной дороге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрывы в Белгородской области
Начало событий в новости В Белгородской области заявили о восстановлении движения после наезда поезда на взрывчатку

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Белгородской области на железной дороге нашли шесть самодельных взрывных устройств (СВУ), заложенных на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Бомбы находились на тех же путях, где ранее подорвался грузовой поезд. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают неизвестных, которые прикрепили СВУ к железнодорожным путям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о теракте.

Губернатор приграничного региона России Вячеслав Гладков заявил о восстановлении железнодорожного движения после подрыва поезда. Задержка движения составила до 2,5 часа.

26 мая стало известно, что в Новооскольском округе Белгородской области состав подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке. Поезд перевозил руду, от взрыва получил повреждения последний вагон и межвагонные соединители тормозной системы.

В результате ЧП никто не пострадал. В сети появились видео с места подрыва.

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