В Белгородской области заявили о восстановлении движения после наезда поезда на взрывчатку

Белгородский глава Гладков заявил о восстановлении движения после ЧП с поездом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о восстановлении железнодорожного движения после наезда поезда на взрывчатку. Подробный комментарий по ситуации он привел в Telegram.

Глава российского региона пояснил, что ремонтная бригада починила участок пути после чрезвычайного происшествия (ЧП). По сведениям Гладкова, задержка движения составила до 2,5 часов.

«В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком», — отметил он в посте.

26 мая стало известно, что в Белгородской области состав наехал на заложенную под рельсами взрывчатку. Все произошло в Новооскольском округе.

Информации о пострадавших не поступало. Кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Новооскольском округе распространили в сети. На снимках видно, что в небо поднимается столб дыма.