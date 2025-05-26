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10:12, 26 мая 2025Россия

В Белгородской области заявили о восстановлении движения после наезда поезда на взрывчатку

Белгородский глава Гладков заявил о восстановлении движения после ЧП с поездом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о восстановлении железнодорожного движения после наезда поезда на взрывчатку. Подробный комментарий по ситуации он привел в Telegram.

Глава российского региона пояснил, что ремонтная бригада починила участок пути после чрезвычайного происшествия (ЧП). По сведениям Гладкова, задержка движения составила до 2,5 часов.

«В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком», — отметил он в посте.

26 мая стало известно, что в Белгородской области состав наехал на заложенную под рельсами взрывчатку. Все произошло в Новооскольском округе.

Информации о пострадавших не поступало. Кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Новооскольском округе распространили в сети. На снимках видно, что в небо поднимается столб дыма.

ЖЗЛ
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