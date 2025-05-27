Журнал «Москвичка» посвятил номер московскому метро

Журнал «Москвичка» посвятил майский номер московскому метро

Журнал «Москвичка» посвятил майский номер московскому метро, которое отмечает юбилей — 90 лет. Об этом сообщили «Ленте.ру» в издании.

«Весь майский номер команда посвятила метрополитену и его героям. На страницах здания актриса Стася Милославская позирует на станции "Медведково", рядом с которой выросла, а Ольга Веникова — на "Площади Революции", с которой бежала на вступительные в Щепкинское училище, не забыв потереть на счастье нос всем известной собаке», — рассказали в «Москвичке».

Журнал также представил проекты с участием обычных людей — сотрудников метро и профессионалов из разных сфер, которые тоже пользуются подземкой. Так читателей познакомили не только с историей самого красивого метро в мире, но и с людьми, которые каждый день помогают жителям и гостям столицы.

В отдельном материале друзья «Москвички» Дима Билан, Максим Матвеев и Валерий Сюткин рассказывают о своем знакомстве с метрополитеном, а Игорь Шулинский вспоминает презентацию легендарного журнала «Птюч» на «Красных Воротах». Также читателей ждет интервью с группой Ay Yola, чья песня Homay на башкирском покорила соцсети, и большой разговор с Леонидом Агутиным, в котором певец рассказал про свои новые проекты.

Как отметила главный редактор журнала Дарина Алексеева, метро теперь — не вынужденная опция, когда нет денег на такси, а осознанный выбор молодых и прогрессивных.