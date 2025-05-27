Звезда «Глухаря» умер из-за проблем с сердцем

Актер театра и кино Василий Фунтиков ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер Василий Фунтиков, известный по роли в сериале «Глухарь», ушел из жизни. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов России.

Фунтикову было 62 года, сообщается, что смерть могла наступить в результате проблем с сердцем. Известно, что артиста обнаружили сегодня утром у себя дома в Москве.

Он снялся в нескольких десятках картин, среди которых сериалы «Глухарь», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Герой нашего времени» и другие крупные проекты. Известность ему принесла главная роль в «Каникулах Кроша» 1980 года. Также Василий служил в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Ранее стало известно, что на 65-м году жизни скончался российский актер Галкин.