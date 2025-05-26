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13:55, 26 мая 2025Культура

Умер актер Галкин

Актер Виктор Галкин умер на 65-м году жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Черный океан»

На 65-м году жизни скончался российский актер Виктор Галкин. Об этом говорится в Telegram-канале Приморского регионального отделения Союза театральных деятелей.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Галкина Виктора Дукавовича — актера, театрального деятеля и педагога, чья творческая деятельность оставила неизгладимый след в сердцах многих поклонников и коллег», — говорится в сообщении.

Виктор Галкин родился в 1961 году, он был известен как актер театра и кино, являлся заслуженным деятелем искусств России и работал художественным руководителем Приморского краевого театра молодежи. На экране артист появлялся в таких проектах, как «Залив счастья», «Черный океан» и «Осенние визиты».

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