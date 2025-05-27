Звезда «Вампиров средней полосы» приехал в армию на черном «Гелендвагене»

Актер Глеб Калюжный прибыл на призывной пункт в Москве на черном «Гелендвагене»

Актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», приехал в армию на черном «Гелендвагене». Соответствующее видео Telegram-канал Shot.

На кадрах артист находится на переднем пассажирском сидении дорогого автомобиля марки «Мерседес». Он прибыл на призывной пункт в Москве, откуда отправится на срочную службу.

По словам актера, от службы он ждет новых навыков и друзей. Калюжный уточнил, что уже умеет обращаться с оружием. Отмечается, что его приехали провожать агент, сестра, тетя и бабушка.

Ранее родные и близкие звезды «Вампиров средней полосы» собрались вместе, чтобы проводить его в армию. На семейном мероприятии звучали песни военных лет.