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17:24, 28 мая 2025Моя страна

93-летняя блогерша описала встречу с Путиным фразой «трогает до мурашек»

93-летняя блогерша Семенова рассказала, что встреча с Путиным прошла душевно
Мария Винар

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Тревел-блогерша Евгения Семенова, проживающая в городе Арамиль в Свердловской области, описала встречу с президентом России Владимиром Путиным фразой «трогает до мурашек». Ее слова приводит Life.ru.

93-летняя путешественница была приглашена на заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое состоялось в Москве. По ее словам, встреча прошла очень душевно. Пенсионерка рассказала, что почувствовала небольшое волнение, когда глава государства обратился к ней.

«И я даже растерялась, когда еще передо мной многие не выступили, а Владимир Владимирович Путин говорит: "Бабушка Женя, рассказывай". И вот, понимаете, вот эта вот неформальность, вот это все хорошо, вот настолько это трогает сердце до мурашек», — объяснила инфлюэнсерша.

Ранее сообщалось, что в Татарстане родители назвали сына Мир-Святомир-Владимир в честь Путина.

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