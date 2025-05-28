93-летняя блогерша описала встречу с Путиным фразой «трогает до мурашек»

93-летняя блогерша Семенова рассказала, что встреча с Путиным прошла душевно

Тревел-блогерша Евгения Семенова, проживающая в городе Арамиль в Свердловской области, описала встречу с президентом России Владимиром Путиным фразой «трогает до мурашек». Ее слова приводит Life.ru.

93-летняя путешественница была приглашена на заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое состоялось в Москве. По ее словам, встреча прошла очень душевно. Пенсионерка рассказала, что почувствовала небольшое волнение, когда глава государства обратился к ней.

«И я даже растерялась, когда еще передо мной многие не выступили, а Владимир Владимирович Путин говорит: "Бабушка Женя, рассказывай". И вот, понимаете, вот эта вот неформальность, вот это все хорошо, вот настолько это трогает сердце до мурашек», — объяснила инфлюэнсерша.

Ранее сообщалось, что в Татарстане родители назвали сына Мир-Святомир-Владимир в честь Путина.