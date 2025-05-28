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11:41, 28 мая 2025Ценности

Анна Седокова похвасталась фигурой в крошечном платье

Певица Анна Седокова похвасталась фигурой в крошечном оранжевом платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя певица поделилась селфи, на котором позировала напротив зеркала в полный рост в крошечном оранжевом платье. Предмет гардероба облегал тело звезды и оказался оформлен глубоким декольте и вырезом под грудью.

В то же время исполнительница дополнила данный образ босоножками на каблуках и распустила уложенные волнами волосы.

Ранее в мае бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина станцевала перед камерой в облегающем мини-платье.

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