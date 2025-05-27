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12:21, 27 мая 2025Ценности

Ольга Серябкина станцевала перед камерой в облегающем мини-платье

Певица Ольга Серябкина станцевала перед камерой в белом облегающем мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина станцевала перед камерой в откровенном наряде. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,5 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница предстала на размещенном видео в белом облегающем мини-платье на тонких бретелях, которое демонстрировало ее фигуру. Поверх упомянутого изделия она надела белую оверсайз-куртку. Образ дополнили прозрачные очки, яркий мейкап и укладка с распущенными волосами.

Ранее в мае Ольга Серябкина показала фигуру в топе и микрошортах. Певица разместила серию снимков, приуроченных к выходу ее нового трека, в белом откровенном комплекте.

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