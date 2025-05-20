Ольга Серябкина показала фигуру в топе и микрошортах

Певица Ольга Серябкина показала фигуру в белых топе и микрошортах

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,5 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница разместила серию снимков, приуроченных к выходу ее нового трека. На одном из них звезда предстала в белом комплекте, состоящем из топа на тонких бретелях и с глубоким декольте, а также микрошортов. При этом она продемонстрировала плоский живот.

Образ дополнили тканевые наколенники в тон и длинные перчатки без пальцев. Певица позировала на фоне боксерской груши.

Ранее Серябкина опубликовала фото без штанов. Она позировала на размещенном кадре в боди телесного цвета и бежевых капроновых колготках.