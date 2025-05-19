Ольга Серябкина снялась без штанов

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,5 миллиона подписчиков.

Фото: @seryabkina

40-летняя исполнительница позировала на размещенном кадре в боди телесного цвета и бежевых капроновых колготках. Помимо этого, она надела мюли на каблуках в тон наряду, завершив образ длинным белым плащом. Стилисты завили ее темные волосы в крупные локоны, а визажисты нанесли яркий мейкап.

Ранее в мае Ольга Серябкина в микрошортах залезла на крышу автомобиля. Певица предстала перед камерой в бежевом наряде, включавшем в себя топ с глубоким декольте и шорты со шнуровкой.