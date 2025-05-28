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04:30, 28 мая 2025Наука и техника

Армия США примет на вооружение антидроновый гранатомет

Армия США примет на вооружение антидроновый ручной гранатомет SRS
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Barret

Армия США определила победителя конкурса xTech Soldier Lethality, в рамках которого создавали оружие для повышения огневой мощи отдельного бойца. На вооружение примут гранатомет Support Rifle System (SRS), который сможет поражать дроны, пишет Army Recognition.

Отмечается, что новое оружие разработали за шесть месяцев. Полуавтоматический ручной гранатомет с магазинным питанием предназначен для поражения целей в укрытиях и небольших беспилотников. Для поражения дронов используют программируемые боеприпасы калибра 30 миллиметров.

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Гранатомет получил систему управления огнем XM157, которая позволит эффективно поражать цели новыми боеприпасами. В линейку новых гранат войдет боеприпас с воздушным подрывом, фугасные снаряды с неконтактным взрывателем и специализированные гранаты ближнего боя.

Ранее в мае появился ролик, демонстрирующий перехват украинского беспилотника дроном-ПВО «Елка». После запуска с ручной установки аппарат автоматически захватывает цель. Перехват происходит путем столкновения перехватчика с целью.

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