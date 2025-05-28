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11:05, 28 мая 2025Культура

Басков резко ответил на призыв уйти со сцены

Басков посоветовал критику Соседову закрыть рот после его призыва уйти со сцены
Ольга Коровина

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народный артист России Николай Басков ответил на призыв музыкального критика Сергея Соседова уйти со сцены. Его комментарий приводит Teleprogramma.

Артист заявил, что его выступления не могут помешать молодежи построить карьеру в шоу-бизнесе. По его словам, у начинающих музыкантов есть много способов заявить о себе в сети. Исполнитель отметил, что начало его профессионального пути было более трудным: «Тогда не было Интернета. А на радио решали то ставить, то не ставить наши песни».

«Известному критику говорить такое о людях, которые много лет остаются популярными... Не пора ли ему просто закрыть рот?» — добавил Басков.

Ранее Сергей Соседов заявил, что Валерию Леонтьеву, Николаю Баскову и Филиппу Киркорову пора объявить о завершении карьеры и дать дорогу молодым исполнителям. Он отметил, что эти артисты слишком давно выступают на российской сцене, и назвал их звездами, «чьи песенки спеты».

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