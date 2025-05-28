Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 28 мая 2025Силовые структурыЭксклюзив

Подруга рассказала о характере устроившего резню в Байкальске 17-летнего россиянина

«Лента.ру»: Подруга устроившего резню в Байкальске назвала его не конфликтным
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Иркутской области»

Устроивший резню в Байкальске Иркутской области 17-летний Михаил не был агрессивным, утверждает его подруга, пожелавшая остаться анонимной. Она охарактеризовала его в беседе с «Лентой.ру».

«Странностей и подобного агрессивного поведения за ним никогда не замечала. Всегда помогал, если нужно было. Очень добрый и смешной человек, вообще не конфликтный. До сих пор не могу поверить в то, что говорят», — описала подростка подруга.

Собеседница «Ленты.ру» сообщила, что Михаил не употреблял запрещенные вещества, мог только выпить. Подруга также добавила, что в компании, где юноша совершил преступление, он был близок с одной из девушек — раньше они состояли в романтических отношениях.

По предварительной информации, резню на даче устроил 17-летний Михаил из-за того, что одна из девушек отказала ему в сексе. Его жертвами стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Резня на вечеринке подростков шокировала Россию. Кого обвиняют в трагедии?

    Стало известно о заходе армии России в Сумскую область с еще одного участка

    Гинеколог перечислила обязательные составляющие современного осмотра женщин

    Шеф-повар перечислил полезные для мужского здоровья морепродукты

    Момент нападения на курьера с чемоданом денег в «Москва-Сити» попал на видео

    Росгвардия задержала эксгибициониста около детского сада

    Невесты начали бросать гостям игрушки Лабубу вместо букетов

    В деле о расправе над участником СВО появился полицейский

    Военкор заявил о зачистке южнодонецкого направления от ВСУ

    Стало известно настоящее время снятия США ограничений на удары вглубь России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости