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09:03, 28 мая 2025Россия

В российском городе объявили трехдневный траур после расправы над подростками

Глава Байкальска Темгеневский объявил траур после расправы над подростками
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Cледком»

Глава города Байкальск Василий Темгеневский объявил трехдневный траур после жестокой расправы 17-летнего юноши над четырьмя подростками. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Мэр российского города выразил соболезнования близким ребят. «Объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года», — написал он.

До этого стало известно, что подросткам, погибшим от рук приятеля в СНТ города Байкальска Иркутской области, было от 13 до 16 лет.

Еще четверо школьников получили ножевые ранения. В настоящее время они находятся в больнице.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после преступления объявил о создании оперативного штаба. Он пояснил, что ребята с разрешения родителей праздновали день рождения в садоводстве в Байкальске. Внезапно один из них достал нож и напал на участников мероприятия, пояснил губернатор Иркутской области. После он поджег дом, спасти подозреваемого не удалось.

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