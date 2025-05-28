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08:36, 28 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о погибших при резне в Иркутской области подростках

Погибшим от рук приятеля в Байкальске подросткам было от 13 до 16 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Подросткам, погибшим от рук приятеля в СНТ города Байкальска Иркутской области, было от 13 до 16 лет. Такие подробности раскрывает Baza.

По данным издания, среди погибших 13-летний Николай, 14-летние Вадим и Ойбек, 16-летняя Полина. Нападавший — 17-летний Михаил — поджег дом и не смог выбраться из огня.

Еще четверо школьников получили ножевые ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Как уточнила «Ленте.ру» представитель регионального следственного управления Следственного комитета России Светлана Павликова, все отдыхающие подростки — местные жители. Они проживали в Байкальске или его окрестностях.

Подросток напал на сверстников, пока они спали, после чего поджег дом. Сам нападавший погиб при пожаре. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

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