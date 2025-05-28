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07:58, 28 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о резне на дачах в Иркутской области

Babr Mash: Подросток из Байкальска зарезал приятелей, пока они спали
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Место убийства подростков в СНТ Иркутской области попало на видео

Фото: Наталья Селиверстова / Global Look Press

Подросток, который отдыхал в СНТ города Байкальска Иркутской области вместе с друзьями, напал на них с ножом, пока все спали. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Предварительно, он летально ранил трех парней и одну девушку. Пятеро приятелей смогли убежать от нападавшего, а еще четверо получили ранения. Двое из них находятся в реанимации, остальные — в удовлетворительном состоянии.

По словам сестры пострадавших, всего на дачах отдыхали 14 человек. Друзья выпивали, а затем легли спать.

После преступления молодой человек поджег дом и не смог выбраться из огня. Возбуждено уголовное дело.

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