Раскрыты подробности о резне на дачах в Иркутской области

Подросток, который отдыхал в СНТ города Байкальска Иркутской области вместе с друзьями, напал на них с ножом, пока все спали. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Предварительно, он летально ранил трех парней и одну девушку. Пятеро приятелей смогли убежать от нападавшего, а еще четверо получили ранения. Двое из них находятся в реанимации, остальные — в удовлетворительном состоянии.
По словам сестры пострадавших, всего на дачах отдыхали 14 человек. Друзья выпивали, а затем легли спать.
После преступления молодой человек поджег дом и не смог выбраться из огня. Возбуждено уголовное дело.