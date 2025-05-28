Место убийства подростков в СНТ Иркутской области попало на видео

СК показал видео с места убийства 4 подростков в байкальском СНТ

Следователи возбудили дело после нападения на российских подростков с ножом

Начало событий в новости Следователи возбудили дело после нападения на российских подростков с ножом

Место убийства четырех подростков в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) города Байкальска Иркутской области попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует Следственный комитет (СК) России.

На кадрах виден частный дом, который практически полностью выгорел, и прилегающая к нему территория.

ЧП произошло накануне ночью. Предварительно, компания молодых людей отдыхала в доме на территории СНТ «Горный Байкал». В какой-то момент один из отдыхающих взялся за нож и напал на приятелей. Четверо из них не выжили, еще четверо получили ранения. Сейчас один из них находится в тяжелом состоянии.

После преступления молодой человек поджег дом. Сам он не смог выбраться из огня. Возбуждено уголовное дело.