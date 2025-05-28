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07:34, 28 мая 2025Силовые структуры

Место убийства подростков в СНТ Иркутской области попало на видео

СК показал видео с места убийства 4 подростков в байкальском СНТ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
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Место убийства четырех подростков в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) города Байкальска Иркутской области попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует Следственный комитет (СК) России.

На кадрах виден частный дом, который практически полностью выгорел, и прилегающая к нему территория.

ЧП произошло накануне ночью. Предварительно, компания молодых людей отдыхала в доме на территории СНТ «Горный Байкал». В какой-то момент один из отдыхающих взялся за нож и напал на приятелей. Четверо из них не выжили, еще четверо получили ранения. Сейчас один из них находится в тяжелом состоянии.

После преступления молодой человек поджег дом. Сам он не смог выбраться из огня. Возбуждено уголовное дело.

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