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06:42, 28 мая 2025Россия

Губернатор рассказал подробности убийства подростков в Байкальске

Пострадавший в Байкальске подросток находится в тяжелом состоянии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

14-летний подросток, пострадавший в результате нападения с ножом в Байкальске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал детали убийства подростков. По его словам, молодые люди отмечали день рождения одного из них. Празднование проводилось с разрешения родителей несовершеннолетних.

Кобзев отметил, что 14-летний пострадавший с ранениями шеи находится в тяжелом состоянии. По поручению губернатора в Байкальске создан оперативный штаб.

«Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь», — написал Кобзев.

Ранее сообщалось, что в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» молодой человек зарезал четверых подростков, еще столько же несовершеннолетних госпитализировали. После этого злоумышленник поджег дом и погиб сам. Возбуждено уголовное дело.

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