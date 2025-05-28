Губернатор рассказал подробности убийства подростков в Байкальске

Пострадавший в Байкальске подросток находится в тяжелом состоянии

14-летний подросток, пострадавший в результате нападения с ножом в Байкальске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал детали убийства подростков. По его словам, молодые люди отмечали день рождения одного из них. Празднование проводилось с разрешения родителей несовершеннолетних.

Кобзев отметил, что 14-летний пострадавший с ранениями шеи находится в тяжелом состоянии. По поручению губернатора в Байкальске создан оперативный штаб.

«Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь», — написал Кобзев.

Ранее сообщалось, что в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» молодой человек зарезал четверых подростков, еще столько же несовершеннолетних госпитализировали. После этого злоумышленник поджег дом и погиб сам. Возбуждено уголовное дело.