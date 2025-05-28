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06:03, 28 мая 2025Силовые структуры

Россиянин убил подростков и поджег дом

СК: В Иркутской области убили 4 подростков, еще 4 пострадали
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Байкальске Иркутской области молодой человек убил четверых подростков и столько же ранил, после чего поджег дом. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По версии следствия, в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» отдыхала группа молодых людей. В какой-то момент один из них взялся за нож и напал на собравшихся. Четыре подростка погибли на месте, Еще столько же пострадали, их госпитализировали.

После этого нападавших поджег дом и погиб сам в результате возникшего пожара. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц» (ч.2 ст.105) УК РФ

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в СК.

Ранее в Ленинградской области задержали 37-летнего местного жителя, напавшего с лезвием от ножа на 34-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

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