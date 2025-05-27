Россиянин изрезал лезвием шею и ноги мужчины

В Ленобласти задержали местного жителя, напавшего с лезвием от ножа на мужчину

В Ленинградской области задержали 37-летнего местного жителя, напавшего с лезвием от ножа на 34-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 26 мая в Кудрово полицейские заметили ссору двух граждан. Во время нее подозреваемый достал лезвие от канцелярского ножа и изрезал шею и ноги потерпевшего. Его госпитализировали.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее в Новосибирской области нашли 17-летнего подростка с ножевыми ранениями.

