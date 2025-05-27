Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:09, 27 мая 2025Силовые структуры

Россиянин изрезал лезвием шею и ноги мужчины

В Ленобласти задержали местного жителя, напавшего с лезвием от ножа на мужчину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ленинградской области задержали 37-летнего местного жителя, напавшего с лезвием от ножа на 34-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 26 мая в Кудрово полицейские заметили ссору двух граждан. Во время нее подозреваемый достал лезвие от канцелярского ножа и изрезал шею и ноги потерпевшего. Его госпитализировали.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее в Новосибирской области нашли 17-летнего подростка с ножевыми ранениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости