Следователи возбудили дело после нападения на российских подростков с ножом

СК возбудил дело после убийства 4 подростков в байкальском СНТ

Следователи возбудили уголовное дело после нападения с ножом на подростков в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) города Байкальска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Иркутской области.

Дело возбуждено по статьям 105 («Убийство двух и более лиц») и 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

По данным ведомства, все произошло накануне ночью. Группа молодых людей отдыхала в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал». В какой-то момент один из отдыхающих взялся за нож и напал на приятелей. Четверо из них не выжили, еще четверо получили ранения.

После преступления молодой человек поджег дом. Сам он не смог выбраться из огня.

