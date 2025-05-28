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06:59, 28 мая 2025Силовые структуры

Опубликовано фото устроившего резню в Иркутской области подростка

В сети появилось фото подростка, устроившего резню в Байкальске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В сети появилось фото подростка, устроившего резню в Байкальске Иркутской области. Снимок опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

По словам знакомых, мальчик профессионально занимался спортом. Также Telegram-канал опубликовал фото одного из погибших в результате нападения.

Подросток убил четверых сверстников и столько же ранил, после чего поджег дом. Сам нападавший погиб при пожаре. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц» (ч.2 ст.105) УК РФ

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