Опубликовано фото устроившего резню в Иркутской области подростка

В сети появилось фото подростка, устроившего резню в Байкальске

В сети появилось фото подростка, устроившего резню в Байкальске Иркутской области. Снимок опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

По словам знакомых, мальчик профессионально занимался спортом. Также Telegram-канал опубликовал фото одного из погибших в результате нападения.

Подросток убил четверых сверстников и столько же ранил, после чего поджег дом. Сам нападавший погиб при пожаре. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц» (ч.2 ст.105) УК РФ