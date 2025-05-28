Одна из девочек закрыла собой подругу во время резни в Иркутской области

RT: Девочка закрыла собой подругу, когда на них напали с ножом в Байкальске

Раскрыты подробности о резне на дачах в Иркутской области

Начало событий в новости Раскрыты подробности о резне на дачах в Иркутской области

Одна из отдыхавших в СНТ города Байкальска (Иркутская область) девочек закрыла собой подругу, когда на них напал приятель с ножом. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно, когда 17-летний Николай прошел мимо них, одна из пострадавших убежала и вызвала полицию.

Подросток напал на сверстников в ночь на среду, 28 мая, и поджег дом. Четверо молодых людей получили ранения и были доставлены в больницу, еще четверо не выжили. По некоторым данным, одной из девочек пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись в резне.

Сам нападавший погиб при пожаре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.