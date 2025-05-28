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11:05, 28 мая 2025Силовые структуры

Одна из девочек закрыла собой подругу во время резни в Иркутской области

RT: Девочка закрыла собой подругу, когда на них напали с ножом в Байкальске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности о резне на дачах в Иркутской области

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Иркутской области

Одна из отдыхавших в СНТ города Байкальска (Иркутская область) девочек закрыла собой подругу, когда на них напал приятель с ножом. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно, когда 17-летний Николай прошел мимо них, одна из пострадавших убежала и вызвала полицию.

Подросток напал на сверстников в ночь на среду, 28 мая, и поджег дом. Четверо молодых людей получили ранения и были доставлены в больницу, еще четверо не выжили. По некоторым данным, одной из девочек пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись в резне.

Сам нападавший погиб при пожаре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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