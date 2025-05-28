Одна из пострадавших при подростковой резне под Иркутском притворилась мертвой

В Иркутской области одна из девочек притворилась мертвой, чтобы спастись в резне

В Иркутской области одна из девочек притворилась мертвой, чтобы спастись в резне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, одна из пострадавших девочек притворилась мертвой после того, как нападавший ударил ее ножом. Когда Михаил вышел в другое помещение, Вероника смогла выбежать на улицу и добраться до соседей, которые вызвали сотрудников полиции.

Еще одна 14-летняя Вика смогла сбежать из дома перед самым взрывом. Она находилась внутри до последнего момента и выбралась, когда увидела, что Михаил открывает газ.

По данным канала Baza, большинство родителей не знали, где были их дети. Многие сказали, что останутся у друзей или родственников.

Подросток напал на сверстников, пока они спали, после чего поджег дом. Сам нападавший погиб при пожаре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что появились подробности о погибших при резне в Иркутской области подростках.