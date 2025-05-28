Обыск в квартире устроившего резню на вечеринке подростка попал на видео

Под Иркутском СК провел обыск в доме устроившего резню на вечеринке подростка

Одна из пострадавших при подростковой резне под Иркутском притворилась мертвой

Начало событий в новости Одна из пострадавших при подростковой резне под Иркутском притворилась мертвой

Под Иркутском обыск в квартире устроившего резню на вечеринке подростка попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

На записи показано, как сотрудница правоохранительных органов зачитывает мужчине основание проведения силовиками обыска в квартире подозреваемого. Кроме того, во второй части видео снято, как сотрудник СК проводит осмотр на пепелище сгоревшего дома, где произошло преступление.

По данным следствия, правоохранители завершили осмотр места происшествия. Сейчас они допрашивают свидетелей и потерпевших. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, судебно-медицинская и судебно-генетическая.

Ранее, сообщалось, что устроивший резню на вечеринке в Иркутской области подросток занимался вольной борьбой.

Он окончил девятый класс школы №11 в Байкальске. Юноша из многодетной семьи, его мама работает на фабрике.

Подросток напал на сверстников в ночь на среду, 28 мая, и поджег дом. Четверо молодых людей получили ранения и были доставлены в больницу, еще четверо не выжили. По некоторым данным, одной из девочек пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись в резне.

Сам нападавший в результате пожара не выжил. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.