Стали известны подробности об устроившем резню в Иркутской области подростке

RT: Устроивший резню в Иркутской области пять лет занимался вольной борьбой

Стали известны подробности о подростке, который устроил резню в Иркутской области. Об этом сообщает RT.

По данным издания, нападавший занимался вольной борьбой. В секцию он ходил как минимум последние пять лет.

Как уточняет MK.RU, подросток окончил девятый класс школы №11 в Байкальске. Он из многодетной семьи, его мама работает на фабрике. Отмечается, что ранее никаких криминальных поступков он не совершал.

Подросток напал на сверстников в ночь на среду, 28 мая, и поджег дом. Четверо молодых людей получили ранения и были доставлены в больницу, еще четверо не выжили. По некоторым данным, одной из девочек пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись в резне.

Сам нападавший погиб при пожаре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

