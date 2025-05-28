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11:28, 28 мая 2025Силовые структуры

Стали известны подробности об устроившем резню в Иркутской области подростке

RT: Устроивший резню в Иркутской области пять лет занимался вольной борьбой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Стали известны подробности о подростке, который устроил резню в Иркутской области. Об этом сообщает RT.

По данным издания, нападавший занимался вольной борьбой. В секцию он ходил как минимум последние пять лет.

Как уточняет MK.RU, подросток окончил девятый класс школы №11 в Байкальске. Он из многодетной семьи, его мама работает на фабрике. Отмечается, что ранее никаких криминальных поступков он не совершал.

Подросток напал на сверстников в ночь на среду, 28 мая, и поджег дом. Четверо молодых людей получили ранения и были доставлены в больницу, еще четверо не выжили. По некоторым данным, одной из девочек пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись в резне.

Сам нападавший погиб при пожаре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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