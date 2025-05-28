Раскрыта возможная причина резни на подростковой вечеринке в Иркутской области

Причиной резни на подростковой вечеринке в Байкальске мог стать отказ в сексе

Начало событий в новости В российском городе объявили трехдневный траур после расправы над подростками

Отказ в сексе мог стать причиной резни на подростковой вечеринке в СНТ Байкальска Иркутской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 17-летний Михаил напился и начал приставать к 14-летней приятельнице. Та ответила отказом. После этого подросток стал более настойчив, а за девочку пришлось вступиться другим детям. Предварительно, это и стало причиной расправы — в какой-то момент злоумышленник взял канцелярский нож и напал с ним на подростков. Четверо из них погибли, а еще четверо были госпитализированы с различными повреждениями.

Однако в региональном следственном управлении Следственного комитета России не подтвердили «Ленте.ру» такую причину произошедшего.

Подростки отмечали день рождения одного из друзей в ночь на среду, 28 мая. Следователи уже возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении.

