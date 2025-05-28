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10:49, 28 мая 2025Силовые структуры

Выдвинута еще одна причина устроенной российским подростком резни на дне рождения подруги

«МК»: Ревность могла стать причиной резни, устроенной подростком в Байкальске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыта возможная причина резни на подростковой вечеринке в Иркутской области

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Иркутской области»

Выдвинута еще одна причина резни, устроенной 17-летним юношей на даче под Байкальском Иркутской области, где собрались подростки на празднование дня рождения подруги. Об этом пишет «МК».

Несовершеннолетний приревновал девушку к другому парню. Также сообщалось ранее, что он получил отказ в сексе от подруги, поэтому напал на друзей с ножом.

17-летний Михаил напился и начал приставать к 14-летней приятельнице. После того как девушка отказала, подросток проявил настойчивость, а за девочку вступились другие гости. По предварительным данным, это и стало причиной расправы: в какой-то момент Михаил взял канцелярский нож и напал на подростков. Четверо из них погибли, а еще четверо были госпитализированы с различными повреждениями.

Однако в региональном следственном управлении Следственного комитета России не подтвердили «Ленте.ру» такую версию произошедшего.

Подростки отмечали день рождения подруги в ночь на среду, 28 мая. Следователи уже возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении.

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