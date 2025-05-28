Погибшие и раненые подростки из Байкальска оказались в гостях у напавшего

RT: Дача в Байкальске, где произошла резня, принадлежит семье напавшего

Дача в Байкальске, где произошла резня, принадлежит семье напавшего на друзей подростка. Таким образом, дети находились в гостях у устроившего расправу. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника RT, часть детей уехала до случившегося. Остальные разместились в двух домиках. Подросток, по предварительным данным, забегал в них по очереди и бил ножом.

Уточняется, что пережившие эту ночь дети и их родители в шоке — с ними работают психологи.

В Байкальске Иркутской области подросток напал с ножом на сверстников и четверых из них лишил жизни. Еще четверых он ранил, после чего поджег дом. Он не смог выбраться из здания и тоже не выжил. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее появились подробности о резне на дачах в Иркутской области.