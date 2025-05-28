Подросток зарезал четверых сверстников и поджег дом. Нападавший не смог выбраться из здания и погиб при пожаре

В Байкальске подросток на отдыхе зарезал четверых сверстников и ранил четверых

В Байкальске Иркутской области подросток убил четверых сверстников. Еще четверых он ранил, после чего поджег дом. По версии следствия, молодые люди отдыхали в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал». В какой-то момент один из них схватил нож и напал на собравшихся. Четыре подростка погибли на месте, еще четверо были госпитализированы с ранениями.

После нападения подросток поджег дом. Он не смог выбраться из здания и сам погиб при пожаре. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц» (части 2 статьи 105) УК РФ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами Следственный комитет России

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в СК.

Подростки праздновали день рождения

Сестра одного из погибших рассказала, что ее 14-летний брат отправился на встречу с друзьями, чтобы отпраздновать день рождения одного из приятелей. По ее словам, мероприятие проходило с разрешения родителей.

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева подтвердила, что группа несовершеннолетних отмечала день рождения. По ее словам, часть ребят осталась с ночевкой, другие ушли домой.

Ночью один из подростков напал с ножом на своих сверстников. Причины агрессии устанавливаются Татьяна Афанасьева Уполномоченный по правам ребенка

Также Афанасьева сообщила, что одного из четверых пострадавших прооперировали. Она отметила, что в зависимости от состояния подросток будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения. Еще троим пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Восьмиклассник устроил резню в Нижнем Новгороде

В марте в Нижнем Новгороде восьмиклассник Максим напал с ножом на одноклассников в школе. После нападения ребенок выбежал из класса и скрылся, его нашли на опоре ЛЭП.

По данным издания Baza, подросток успел позвонить родным и сообщить, что напал на ровесников. Он заявил, что «эти голоса доводили его восемь лет и сегодня довели окончательно». По предварительной версии, он имел в виду одноклассников.

Другие школьники утверждали, что подростки поссорились, после чего Максим ударил ножом в живот одного и в шею второго. После случившегося учителя объявили эвакуацию через запасные выходы, Максим был задержан.