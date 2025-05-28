Раненого на праздновании дня рождения подростка прооперировали

Подростка, раненого в частном доме в Байкальске, прооперировали

Подростка, раненого во время празднования дня рождения в частном доме в Байкальске, прооперировали. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

«Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения», — написала Афанасьева.

Она добавила, что выехала в Батайск для контроля расследования и оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» подросток зарезал четверых сверстников, еще столько же несовершеннолетних госпитализировали. После этого злоумышленник поджег дом и погиб сам. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Байкальске создан оперативный штаб. Глава региона уточнил, что один из пострадавших с ранениями шеи находится в тяжелом состоянии.