Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 28 мая 2025Россия

Раненого на праздновании дня рождения подростка прооперировали

Подростка, раненого в частном доме в Байкальске, прооперировали
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Подростка, раненого во время празднования дня рождения в частном доме в Байкальске, прооперировали. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

«Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения», — написала Афанасьева.

Она добавила, что выехала в Батайск для контроля расследования и оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» подросток зарезал четверых сверстников, еще столько же несовершеннолетних госпитализировали. После этого злоумышленник поджег дом и погиб сам. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Байкальске создан оперативный штаб. Глава региона уточнил, что один из пострадавших с ранениями шеи находится в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток зарезал четверых сверстников и поджег дом. Нападавший не смог выбраться из здания и погиб при пожаре

    В бундестаге назвали бесполезными заявления Мерца по Украине

    Стало известно о рывке ВС России под Волчанском

    Появился кадр из атакованного БПЛА Зеленограда

    Водители устроили разборки с оружием и монтировками в российском городе

    В Белом доме заявили о планах по накоплению резерва биткоина

    В Белом доме рассказали о возможном разрыве отношений России и США

    Финансист объяснил необходимость снять деньги с накопительных счетов

    В Белом доме рассказали о планах Трампа по санкциям против России

    Подмосковный губернатор сообщил о поврежденных из-за ночной атаки ВСУ жилых домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости