В российской школе восьмиклассник с ножом напал на сверстников в школе

В Нижнем Новгороде полиция разыскивает восьмиклассника, напавшего с ножом на одноклассников в школе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, предварительно установлено, что ЧП произошло в школе №117, расположенной в Сормовском районе города. В результате нападения пострадали двое подростков. На месте работают силовики и медики.
Ранее сообщалось, что в Иркутске школьница принесла из дома кухонный нож и пырнула им одноклассника из-за личной неприязни. Против школьницы возбудили дело по статье о покушении.