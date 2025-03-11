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14:24, 11 марта 2025Силовые структуры

В российской школе восьмиклассник с ножом напал на сверстников в школе

В Нижнем Новгороде ищут ученика 8 класса, напавшего с ножом на школьников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112»

В Нижнем Новгороде полиция разыскивает восьмиклассника, напавшего с ножом на одноклассников в школе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, предварительно установлено, что ЧП произошло в школе №117, расположенной в Сормовском районе города. В результате нападения пострадали двое подростков. На месте работают силовики и медики.

Ранее сообщалось, что в Иркутске школьница принесла из дома кухонный нож и пырнула им одноклассника из-за личной неприязни. Против школьницы возбудили дело по статье о покушении.

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