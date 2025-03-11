Напавший с ножом на учеников российской школы восьмиклассник задержан

В Нижнем Новгороде задержан ученик 8-го класса, напавший с ножом на школьников

Начало событий в новости Стали известны подробности о напавшем на своих одноклассников российском школьнике

В Нижнем Новгороде задержан восьмиклассник, напавший с ножом на учеников. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное УМВД России в своем Telegram-канале

По данным правоохранителей, в ближайшее время с подростком будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних. Собеседник канала сказал, что одного школьника мальчик ударил ножом в живот, другого — в шею. Он рассказал, что нож у ученика был небольшой, а пострадавшие относительно в порядке.

По информации RT, во время разговора с журналистами один из знакомых задержанного рассказал, что тот был тихоней и до этого ЧП почти не выделялся.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в школе №117. Там во время ссоры восьмиклассник с ножом напал на двух учеников, а потом сбежал.