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07:17, 28 мая 2025Россия

Раскрыта личность одного из погибших на праздновании дня рождения

Одним из убитых в Байкальске оказался 14-летний подросток
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Одним из убитых во время празднования дня рождения в Байкальске Иркутской области оказался 14-летний подросток по имени Вадим. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на сестру молодого человека.

По словам девушки, празднование проходило с разрешения родителей. Сестра подростка не может поверить, что ее брата больше нет.

Ранее сообщалось, что в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» подросток зарезал четверых сверстников, еще столько же несовершеннолетних госпитализировали. После этого злоумышленник поджег дом и погиб сам. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Байкальске создан оперативный штаб. Глава региона уточнил, что один из пострадавших с ранениями шеи находится в тяжелом состоянии.

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