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11:03, 28 мая 2025Силовые структуры

В отношении купившего алкоголь российским подросткам для вечеринки с резней возбудят дело

«МК»: В отношении купившего подросткам алкоголь в Байкальске возбудят дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Выдвинута еще одна причина устроенной российским подростком резни на дне рождения подруги

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Иркутской области

В ходе следствия по уголовному делу о резне в Байкальске Иркутской области будет привлечен к уголовной ответственности родственник одного из подростков, который был на вечеринке по случаю дня рождения подруги. Об этом пишет «МК».

Взрослый закупил несовершеннолетним алкоголь. Они выпили три бутылки водки, две бутылки джина, 15 банок слабоалкогольных коктейлей и бутылку крепкого пива, сообщает Telegram-канал Shot. Дети закусывали лапшой и пюре быстрого приготовления, бутербродами и чипсами.

17-летний Михаил напился и начал приставать к 14-летней приятельнице. После того как девушка отказала, подросток стал более настойчив, а за девочку пришлось вступиться другим детям. По предварительным данным, это и стало причиной расправы — в какой-то момент злоумышленник взял канцелярский нож и напал на подростков. Четверо из них погибли, а еще четверо были госпитализированы с различными повреждениями.

Однако в региональном следственном управлении Следственного комитета России не подтвердили «Ленте.ру» такую причину произошедшего.

Подростки отмечали день рождения одного из друзей в ночь на среду, 28 мая. Следователи уже возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении.

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