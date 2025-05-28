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07:34, 28 мая 2025Россия

Российский губернатор заявил о создании штаба из-за убийства подростков

Губернатор Кобзев заявил о создании штаба из-за убийства подростков в Байкальске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о создании оперативного штаба из-за убийства подростков в Байкальске. Свой комментарий по ситуации губернатор российского региона оставил в Telegram-канале.

Он отметил, что жертвами преступления стали пять человек, еще четверо несовершеннолетних были госпитализированы.

Кобзев подчеркнул, что врачи делают все возможное для спасения подростков. По его данным, ребята с разрешения родителей праздновали день рождения в садоводстве в Байкальске.

Внезапно один из участников мероприятия достал нож и начал нападать на подростков, пояснил губернатор Иркутской области. После он поджег дом, спасти подозреваемого не удалось.

Как пишет Telegram-канал Babr Mash, пятеро школьников сумели убежать во время нападения сверстника. Еще четверо получили ранения: юноша и девушка попали в реанимацию. Первого уже прооперировали, у второй порезаны горло и рука, она пребывает в шоке. Еще двое пострадавших школьников находятся в удовлетворительном состоянии.

О чрезвычайном происшествии в Иркутской области стало известно накануне ночью. По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала в доме на территории СНТ «Горный Байкал».

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